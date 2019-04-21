فنيش: لن نقصر في تحمّل مسؤولياتنا لحماية أمن الناس اقتصادياً

أكد وزير ​الشباب​ و​الرياضة​ ​محمد فنيش​ "أننا لن نقصر في تحمّل مسؤولياتنا لحماية أمن الناس ​اقتصاد​ياً رغم الصعوبات واختلاف المعادلات، فضلاً عن متابعة مسؤولياتنا من خلال ما حملنا إياه الناس من أمانة، وما وضعوه من ثقة في هذه المسيرة وقيادتها وممثليها، وسنتابع المشاكل القائمة مع معرفتنا التامة بالأسباب التي أدت إلى وصول ​لبنان​ إلى ما وصل إليه من وضع حرج في هذه الأيام من الناحية الاقتصادية أو المالية".

وخلال رعايته حفل افتتاح روضة ​شهداء المقاومة​ الإسلامية في بلدة مجدل زون الجنوبية، لفت فنيش إلى أن "الحديث عن تشخيص سبب المشكلة القائمة قد يطول، والجميع يعلم ويتذكر أننا قبل أن نشارك في ​الحكومة​ وحتى عندما كنا في ​المجلس النيابي​، كان صوتنا معارضاً للسياسات التي كانت متبعة، لأننا لم نكن نرى فيها اهتماماً بقطاعات حقيقية، وببناء اقتصاد حقيقي ودولة وإدارة صالحة تستطيع أن تلبي حاجات المواطن دون أن يكون هناك فساد أو رشوة أو استغلال أو ابتزاز"، مشيرا الى "أننا ندرس الاجراءات التي يجري الحديث عنها والمقترحات التي يتم تداولها من خلال حرصنا على بناء اقتصاد سليم، وتمكين البلد من تجاوز أزمته، ومن خلال حرصنا أولاً وقبل أي شيء آخر على الفئات من ذوي الدخل المحدود، وهذا أمر بالنسبة إلينا لا مجال للنقاش فيه، وعليه، فإذا أردنا أن نبحث في إجراءات، علينا أن نفكر في كيفية سد منافذ الهدر، ووضع حد للفساد، وجباية أموال الدولة ممن يتهرب من تأديتها، واتباع إجراءات وسياسات مالية لمن يستطيع أن يتحمل ويمتلك رواتب عالية، أو جنى أرباحاً بسبب ​سياسة​ الريع والفوائد العالية".