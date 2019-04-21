الجيش: توقيف المدعو عيسى عباس اسماعيل في منطقة بريتال

اعلنت قيادة الجيش- ​مديرية التوجيه​ انه نتيجة الرصد والمتابعة، أوقفت دورية من ​مديرية المخابرات​ يوم أمس في ​بريتال​ المدعو عيسى ​عباس اسماعيل​ المعروف بـ (علي)، والمطلوب بعدد كبير من مذكرات التوقيف بجرم إطلاق النار على دوريات الجيش و​قوى الأمن الداخلي​ وقتل عسكريين وإصابة آخرين وتهديد مسؤولين، وهو من أخطر المطلوبين من عصابة القتيل علي زيد اسماعيل. وبوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

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