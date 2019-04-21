وزير المال: عملت على تأمين توقيع مرسوم اموال البلديات ووعدني رئيس الحكومة بذلك

اشار وزير المال ​علي حسن خليل​ في تصريح له امام بلديات ومخاتير الجنوب، الى انه عمل على تأمين توقيع مرسوم ​اموال البلديات​، ووعدني رئيس الحكومة بذلك بعد الأعياد مباشرة.

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