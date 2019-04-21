شدياق: هناك لجنة تدرس الموازنة ولكن لم تصلنا بعد

أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية ​مي شدياق​ إلى أن "هناك تباطؤ بالمسيرة العامة و​الموازنة​ على نار حامية ومن المفترض ان تتسارع الخطوات".

ولفتت في تصريح من ​بكركي​ إلى أن "الموازنة اليوم يتم درسها في اللجان لأنها إذا لم تدرس بشكل صحيح قد يكون فيها شوائب وهناك لجنة تدرس الموازنة ولكن لم تصلنا بعد".