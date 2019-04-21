أشارت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق إلى أن "هناك تباطؤ بالمسيرة العامة والموازنة على نار حامية ومن المفترض ان تتسارع الخطوات".
ولفتت في تصريح من بكركي إلى أن "الموازنة اليوم يتم درسها في اللجان لأنها إذا لم تدرس بشكل صحيح قد يكون فيها شوائب وهناك لجنة تدرس الموازنة ولكن لم تصلنا بعد".
كانت هذه تفاصيل خبر شدياق: هناك لجنة تدرس الموازنة ولكن لم تصلنا بعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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