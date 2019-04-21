اعلن رئيس الحكومة سعد الحريري "كل التضامن مع سريلانكا وشعبها في وجه الاٍرهاب الأعمى الذي ضرب كنائسها يوم الفصح".
اضاف الحريري في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ندعو بالرحمة للضحايا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى".
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