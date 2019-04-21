اعلن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ "كل التضامن مع ​سريلانكا​ وشعبها في وجه الاٍرهاب الأعمى الذي ضرب كنائسها يوم ​الفصح​".

اضاف الحريري في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ندعو بالرحمة للضحايا الأبرياء والشفاء العاجل للجرحى".