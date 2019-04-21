الشرطة السريلانكية: انفجار ثامن في كولومبو والسلطة تعلن حظرا للتجوال

اعلنت ​الشرطة​ السريلانكية عن ​انفجار​ ثامن في ​كولومبو​، وفي السياق اعلنت ​الحكومة​ السيرلانكية حظرا فوريا للتجوال. كما اعلنت حجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل. وكان قد قتل ما لا يقل عن 137 شخصا في سلسلة الاعتداءات التي استهدفت ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سريلانكا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر في الشرطة لوكالة "فرانس برس".

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