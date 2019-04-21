جعجع:يجب أن لا نغش الناس بشعارت كبيرة مثل عدم مد اليد الى جيوب الفقراء

شدد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تصريح من بكركي على أنه "لا يوجد مشكلة ليس لها حل، وعلينا أن نجمع جهودنا لنخرج من الوضع الصعب"، مشيرا الى "أننا نحتاج الى موازنة ثورية وأهم شيء أن لا نضحك على الناس".
وسأل جعجع: "ماذا ننتظر بعد؟"، معتبرا أنه "يجب أن نبدأ من الأعلى وننزل الى الأسفل، والمهم أن لا نضيع أي وقت فإذا إنهار الوضع فسينهار على الجميع".
ورأى أنه "يجب أن لا نغش الناس بشعارت كبيرة مثل عدم مد اليد الى جيوب الفقراء، ويجب أن نجد حلا من خلال موزانة جدية وليس شعارات رنانة".
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