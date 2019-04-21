ديو يجمع مالوما وميتر جيمس.. والأخير: حرصت على تصوير الكليب في مراكش

شهدت مدينة مراكش، في الأيام الماضية، تصوير فيديو كليب جمع بين الرابور الكونغولي الفرنسي “ميتر جيمس”، والمغني الكولومبي “مالوما”.

وكشف “ميتر جيمس” لوكالة المغرب العربي للأبناء، أول أمس الجمعة، أن مدة تصوير هذا الفيديو كليب استغرقت يومين، مضيفا أن فترة التصوير مرت في ظروف ممتازة.

وتتحدث الأغنية، التي تجمع “مالوما”، و”ميتر جيمس” عن مواضيع مختلفة مثل حسن المعاملة، والحب، وتصدر يوم 26 أبريل الجاري.

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وعن اختيار مراكش لتصوير الكليب، قال ميتر جيمس: “كنت حريصا على تصوير هذا الكليب هنا في مراكش، حيث أعيش من أجل تسليط الضوء عليها لتكريمها بعدما استقبلتني “ بحفاوة كبيرة” .

“مالوما” سعيد للغاية بزيارة المغرب لأول مرة، وعبر عن إعجابه الكبير به، طبقا لما قاله “ميتر جيمس”، وكذلك المنشورات، التي يشاركها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

يذكر أن “مالوما” سيعود إلى المغرب من أجل المشاركة في مهرجان موازين في دورته المقبلة.