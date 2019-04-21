تهديد قاصر بنشر صورها في الأنترنت.. الأمن يعتقل عشرينيين ويبحث عن الثالث

أوقفت الفرقة المكلفة بالجرائم المعلوماتية في المصلحة الولائية للشرطة القضائية في ولاية أمن العيون، أمس السبت، عشرينيين يشتبه في تورطهما في قضية الابتزاز، والتهديد بالتشهير عن طريق نشر، وإفشاء أمر شائن عبر شبكة الأنترنت، مع حيازة صاعق كهربائي، ومخدر الشيرا.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن إيقاف المشتبه فيهما، جاء بناء على شكاية تقدمت بها فتاة قاصر، بأن أحد الأشخاص حصل بطريقة تجهلها على بعض صورها الشخصية المخلة، فاتصل بها من أجل ابتزازها مقابل عدم نشر صورها بالفضاء الأزرق

وقامت الفرقة بإعداد خطة، وكمين محكم أسفرت عن إيقاف مشاركي الفاعل الأصلي، وبحوزة أحدهما صاعق كهربائي، وكمية من مخدر الشيرا، وهاتف محمول، بينت الخبرة التقنية، التي أجريت عليه، ضلوع المشتبه فيهما في القضية.

وعليه تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم، فيما لايزال البحث ساريا قصد إيقاف الفاعل الرئيسي بعدما تم تحديد هويته.