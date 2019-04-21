ثلاثي إنجليزي “عملاق” ينافس بايرن ميونخ على خدمات حكيم زياش

أكدت صحيفة “ميرور” البريطانية، واحدة من أشهر الصحف في بريطانيا، اهتمام الثلاثي العملاق في انجلترا، آرسنال، ليفيربول، ومانشستر يونايتد، بخدمات النجم المغربي، حكيم زياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشددت الصحفية ذاتها، في مقال نشرته مساء أمس السبت، على أن الأندية المذكورة والتي تعتبر من أكبر الأندية في انجلترا وأروبا، وضعت إسم النجم المغربي في مقدمة قائمة اللاعبين الذين ترغب في جلبهم الصيف القادم.

واعتبر المصدر نفسه، أن ليفيربول وآرسنال الأكثر حاجة ورغبة في زياش، من أجل تغطية الفراغ، الذي قد يحدثه رحيل كل من محمد صلاح من ليفيربول، ومسعود أوزيل من آرسنال، مشددة على أن النجم المغربي يتوفر على كافة الصفات التي يبحث عنها الفريقان.

وأكد المصدر نفسه، على أن هذا الثلاثي الإنجليزي، سيواجه منافسة كبيرة من طرف نادي بايرن ميونخ الألماني والذي سبق له أن فتح أبواب التواصل مع إدارة نادي أجاكس، وعرض 50 مليون يورو لضم النجم المغربي هذا الصيف، إلى جانب المهاجم البرازيلي نيريس.

ويعتبر زياش، 26 سنة، من بين أكثر الأسماء تداولا في وسائل الإعلام الأروبية، قبل أسابيع من فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد تألقه اللافت هذا الموسم رفقة أجاكس الهولندي، سواء في الدوري المحلي أو في دوري الأبطال، مع تسجيله 19 هدفا وتمريره نفس العدد من التمريرات الحاسمة.