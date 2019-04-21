طقس الأحد.. نزول أمطار مع زخات رعدية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق الواجهة المتوسطية، الريف، السايس، المنطقة الشرقية، والأطلسين الكبير والمتوسط والسهول الشمالية، مع مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار ضعيفة ومتفرقة بالجنوب الشرقي.

كما ستسجل تساقطات ثلجية فوق الأطلسين الكبير والمتوسط والتي يتعدى علوها 1700 متر، فيما ستبقى السماء صحوة نسبيا بباقي المناطق. ومن المتوقع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وفوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما، شمالية بالمناطق الوسطى وبالأقاليم الجنوبية، وبالمنطقة الشرقية وبمرتفعات الأطلس الصغير، ومعتدلة القوة إلى ضعيفة من الشمال وأحيانا من الغرب عموما بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و 4 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و 09 درجات بالمنطقة الشرقية وبهضاب والماس، وما بين 16 و 20 درجة بالجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 10 و13 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 05 و 10 درجات بالمرتفعات، وما بين 09 و 14 درجة بالمنطقة الشرقية وبالشمال الغربي، فيما ستكون ما بين 27 و 32 درجة بالجنوب وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 18 و 22 درجة بباقي المناطق

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز وما بين مهدية وطرفاية وما بين بوجدور ولكويرة، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة ومهدية وما بين طرفاية وبوجدور.