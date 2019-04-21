القاهرة: افتتاح الدورة السابعة من مهرجان "الطبول"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق المهرجان الدولي "للطبول والفنون التراثية"، أمس السبت، دورته السابعة التي افتتحها في قلعة صلاح الدين الأثرية في العاصمة المصرية، القاهرة.

وتُشارك في المهرجان الذي أُقيم تحت عنوان "حوار الطبول من أجل السلام"، فرق موسيقية من أكثر من 20 دولة حول العالم.

يتميز المهرجان بالعروض التفاعلية مع الجمهور من خلال "الورشة الفنية" التي تقام في الافتتاح والختام بمشاركة جميع الفرق وكذلك الكرنفال الذي يقام في شارع المعز بقلب القاهرة الفاطمية.

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ومن بين الدول المشاركة في المهرجان هذا العام الصين وإندونيسيا والمالديف والهند وكولومبيا والمكسيك واليونان وأرمينيا وبولندا والسعودية والأردن فيما اختيرت جنوب أفريقيا ضيف شرف الدورة السابعة.

ومن مصر تشارك فرق شعبية من الدلتا والصعيد وسيناء والنوبة وأخرى تابعة لوزارة الثقافة وكذلك وزارة الشباب والرياضة.

تقام العروض في ساحة "الهناجر" بالأوبرا وقبة الغوري و"مركز الطفل للحضارة والإبداع" و"الحديقة الدولية" بمدينة نصر وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

ويقام على هامش المهرجان معرض للمنتجات اليدوية والحرف التراثية بقلعة صلاح الدين وكذلك معرض نحت للفنانة أمل منصور من محافظة الوادي الجديد.