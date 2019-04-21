انت الان تتابع تفاصيل خبر الأسد يؤجر ميناء طرطوس لروسيا 49 عاماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 21 أبريل 2019 11:46 صباحاً - قال يوري بوريسوف نائب رئيس الوزراء الروسي، إن بلاده ستستأجر، الأسبوع المقبل، ميناء طرطوس في سوريا 49 عاماً، كما تم الاتفاق على تولي موسكو مهام توسيع الميناء وتحديث إمكاناته.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أمس السبت، عن بوريسوف قوله للصحفيين عقب لقائه رئيس النظام السوري بشار الأسد: إنه "سيجري استخدام الميناء لأغراض اقتصادية ولوجيستية".

وذكرت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري أن الأسد التقى مسؤولين كباراً من روسيا، لمناقشة الجولة القادمة من محادثات السلام، واستئجار ميناء طرطوس، والتجارة بين البلدين.

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وأضافت: إن الأسد وبوريسوف ناقشا "الآليات العملية لتجاوز العوائق كافة، إن كانت الإدارية منها أو تلك الناتجة عن العقوبات التي تفرضها الدول المعادية للشعب السوري على سوريا".

يُذكر أن القاعدة البحرية الروسية في طرطوس هي منطقة الوجود الروسي الوحيدة بالبحر المتوسط.

وكانت روسيا وسوريا قد وقعتا عام 2017 على اتفاقية تقضي بإقامة مركز لوجيستي للمعدات الفنية الخاصة بالأسطول الروسي في طرطوس مدة 49 عاماً.

وتدعم روسيا، منذ اندلاع الثورة السورية، قوات النظام والمليشيات الإيرانية، لتنفيذ الهجمات على المعارضة في سوريا، وقوات "داعش"، وهو ما أدى إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين من السكان، وسط مناشدات دولية لإيقافها.