شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: هجوم مسلح على مساكن حلف الناتو والان مع التفاصيل

شهدت بلدة بوغا التابعة لمدينة إزمير في غرب تركيا، إطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين على المساكن الخاصة بحلف الناتو في البلدة.

وتحركت فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية الأمن التركي، وقالت إنها "تمكنت من إلقاء القبض على المتهمَين، وبدأت الإجراءات القانونية للتحقيق معهما"، بحسب ما أفادت صحيفة "زمان" التركية.

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وبحسب الرواية الأمنية التركية، المشتبه بهما وصلا إلى المنطقة باستخدام سيارة أجرة "تاكسي"، وقاما بوضع أقنعة على وجوههم، وأطلقوا النيران على المساكن التابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو الموجودة في المنطقة.

وسارع المتهمان بالفرار من موقع الحادث، دون وقوع أي إصابات أو وفيات؛ لكن قوات الأمن تمكنت من ملاحقتهما والقبض عليهما، وعثرت بحوزتهما على بندقيتين، وسكين، وقناعين، و25 طلقة نارية.

ولم يتم الإعلان بعد عن أسباب ودوافع الهجوم.