شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم إرهابي شمال الرياض ومقتل 4 من المهاجمين والان مع التفاصيل

أفادت وسائل إعلام، اليوم الأحد، بأن "أنباء أولية تفيد بمقتل 4 مهاجمين بالهجوم الإرهابي في الزلفي شمال الرياض". ووفق متابعة أحبط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض. وتناقلت حسابات سعودية بمواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تظهر ”هجوما إرهابيا“ على مركز مباحث الزلفي وهي محافظة تابعة لمنطقة الرياض وسط المملكة العربية السعودية. Advertisements وبحسب حسابات سعودية فإن ”الهجوم الإرهابي“ كان يستهدف مقر رئاسة أمن الدولة بالزلفي ولله الحمد تمكن الأبطال من التصدي للمهاجمين وقتلهم. ووفقا لمقاطع الفيديو المتداولة فقد قتل ”الإرهابيون“ المهاجمون وعددهم 3 على الأقل. وتظهر مقاطع فيديو متداولة جثث المهاجمين واحد منهم داخل السيارة الصغيرة من نوع ”تويوتا كامري“، التي يبدو أنها استخدمت للهجوم بينما تظهر جثتان ممدتين أمام ما يبدو أنه بوابة المركز، وتظهر على جثة أحدهما حقيبة يبدو أنه كان يحملها خلال محاولة الهجوم ما يرجح أنها كانت تحمل متفجرات.

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