شكرا لقرائتكم خبر عن المسماري: طرابلس ستنتفض قريباً دعماً لقواتنا والان مع التفاصيل

أكد المتحدث باسم قوات الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن "طرابلس ستنتفض قريباً ... دعماً للقوات المسلحة". وقال المسماري، في تصريحات لقناة الحرة الإخبارية إن "معركة طرابلس لا تزال في بدايتها". وأضاف المسماري، أن قواعد الاشتباك الصادرة من القيادة العامة تمنع استخدام الأسلحة الثقيلة والطيران داخل الأحياء السكنية. وتابع المتحدث أن "الجماعات الإرهابية" المتحصنة في طرابلس تتخذ من الأحياء السكنية "دروعاً بشرية". Advertisements وقال المسماري إن "ميليشيات حكومة الوفاق قامت بهجوم مضاد بعد وصول دعم عسكري لها". واحتدمت المعارك السبت، على أبواب العاصمة الليبية طرابلس بعد إعلان قوات حكومة الوفاق الوطني "مرحلة الهجوم" المضاد على قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً بالمشير خليفة حفتر وأعرب عن دعمه لجهود الأخير في محاربة الإرهاب. وكانت قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر، شنت في الرابع من أبريل (نيسان) هجوماً على الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

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