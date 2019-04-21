شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عشرات الإنقلابيين في الضالع والان مع التفاصيل

قُتل وجرح العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مساء السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني، وغارات جوية لمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية استهدفت مواقعهم في محافظة الضالع جنوب البلاد.

وشنت قوات الجيش الوطني، هجوماً على مواقع ميليشيا الحوثي الإرهابية، في منطقة يعيس، وموقع ملزق، بجبهة مريس شمال المحافظة، بحسب ما ذكر موقع "سبتمبرنت" الإرخباري.

وأسفر الهجوم عن مصرع 27 من عناصر الميليشيا، بينهم القيادي الميداني المدعوم محمد الشاكري، والمكنى أبو الزهراء، وتدمير طقمين عسكريين تابعين له.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات دعم الشرعية في اليمن ، السبت، مواقع تمركز الميليشيا، في منطقتي، يعيس، وجحلان في الجبهة ذاتها.

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وأسفرت الغارات عن تدمير عدد من الآليات التابعة للميليشيا الحوثية، بينها دبابة، ومصرع وجرح عدد من عناصرها، بحسب ما أفاد موقع "نيوزيمن" الإخباري اليمني.

كما استهدفت الغارات معسكراً تدريبياً للميليشيا، غرب منطقة العود، ما أدى إلى مصرع 20 من عناصرها، وجرح 15 أخرين، وتدمير عدد من الآليات، التابعة لها.

واستهدفت غارات جوية أخرى، تعزيزات للميليشيا في نقيل حده، كانت متجهة من مديرية النادرة بمحافظة إب، إلى جبهة حمك، مما أسفر عن تدمير عدد من أطقم الميليشيا، ومصرع وجرح من كان على متنها.

وأكد شهود عيان أن أربعة أطقم تقل جثث لقتلى الميليشيا، وصلت، الجمعة، الى مستشفى الثورة بمحافظة إب، قادمة من جبهة حمك.

وأوضح شهود العيان أن من بين جثث قتلى الميليشيا، جثث أطفال من محافظات، إب، وذمار، وعمران، وحجة، دفعت بهم الميليشيا الإرهابية للقتال في صفوفها.