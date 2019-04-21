شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الخريجين تشارك في مؤتمر دور الحضارم في عدن والان مع التفاصيل

شاركت مؤسسة الخريجين في المؤتمر العلمي الثاني الذي يقيمه مركز عدن للبحوث التاريخية والنشر والذي يأتي بعنوان (دور الحضارم في عدن عبر التاريخ ) الذي أقيم في محافظة عدن خلال الفترة من 17_18 أبريل 2019 م.

مثل المؤسسة في المؤتمر عضو المؤسسة الباحث محمد علوي باهارون حيث كان عنوان بحثه(دور الحضارم الإقتصادي في عدن الشيخ محمد عمر بازرعة نموذجا)حيث بدأ الباحث باهارون حديثه بقول القائل ويقصد بهم الحضارمتحيا بهم كل أرض ينزلون بها كأنهم لبقاع الأرض أمطارُ.

واستعرض في بحثه دور الحضارم التجاري والاقتصادي والاجتماعي وأختار التاجر الكبير الشيخ محمد بن عمر بن أحمد بازرعة الدوعني الذي كان مثالا للتاجر الحضرمي الأمين الورع الصدوق وهكذا كان صيته يسبق تجارته في المواني العربية وبقية مواني المحيط الهندي، وكان له دور كبير في نشر المعرفة والثقافة بين أوساط المجتمع العدني.

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كما استعرض خلال المؤتمر عدة مباحث عن الشيخ بازرعة بالتفصيل وهي:

المبحث الأول: نبذة عن حياته الاجتماعية والإنسانية.

المبحث الثاني: دوره الاجتماعي في مدينة عدن وعلاقته بعلماء عصره

المبحث الثالث: دوره الاقتصادي التجاري والملاحي في ميناء عدن. واختتم البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات.