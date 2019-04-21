الإمارات تدين تفجيرات سريلانكا وتدعو لتكاتف دولي لمواجهة الإرهاب

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم واجتثاثها من جذورها.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، الأحد، عن إدانة الإمارات واستنكارها لهذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.
وأكدت وقوف الإمارات وتضامنها مع الحكومة والشعب السيريلانكي في مواجهة العنف والتطرف، معربة عن تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
ودعا رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريمسينغه مجلس الأمن إلى جلسة طارئة عقب سلسلة من التفجيرات ضربت كنائس وفنادق بالعاصمة.
ولقي ما لا يقل عن 130 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 400 آخرين، في سلسلة من 6 انفجارات ضربت 3 كنائس و3 فنادق فخمة بالعاصمة السريلانكية كولومبو ومحيطها.
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