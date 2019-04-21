شكرا لقرائتكم خبر عن سياسيان: ضربة أمريكية للحوثية وصفعة لإيران التي تمدها بالسلاح والان مع التفاصيل

قال وكيل وزارة حقوق الإنسان لقطاع الشراكة والتعاون الدولي في اليمن نبيل عبدالحفيظ، إن «استمرار الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن يؤكد دعم الشرعية اليمنية ويطابق القرار 2216 وغيره من القرارات المرتبطة باليمن والقاضية باستعادة اليمن والوقوف إلى جانب الشرعية اليمنية».

وعد في تصريح نشرته صحيفة «البيان» الصادرة اليوم الأحد "أن ذلك كله يعد «ضربة قوية للميليشيا الحوثية المدعومة من إيران، ويمثل صفعة لإيران بصورة كبيرة»، موضحاً أنه «على المستوى الإقليمي جاء ذلك الدعم ليؤكد أن الإدارة الأمريكية ماضية في مواجهة السياسات العدائية الإيرانية وتدخلات طهران في المنطقة».

وإلى ذلك، قال المحلل السياسي اليمني محمود الطاهر لـ «البيان»، أنه «أصبح من الواجب على الولايات المتحدة دعم اليمن؛ لأنه كان من ضمن برنامج ترامب الانتخابي محاربة الإرهاب كداعش والحوثيين ودحر مخططات إيران.. وبالتالي من الطبيعي استمرار دعم الولايات المتحدة للتحالف في اليمن».

ولفت الطاهر إلى أن إيران أمدت الميليشيا الحوثية بأسلحة مختلفة، وكان من الواجب على الولايات المتحدة الأمريكية استمرار مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة، وبخاصة في اليمن؛ تطبيقاً لتعهداتها السابقة بمواجهة إيران. وأوضح أن التحالف حقق نجاحاً سياسياً كبيراً فضلاً عن نجاحه العسكري.