شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر والان نبدء بالتفاصيل
ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء 61 مليون و344 ألفًا و503 ناخب، فيما يجري الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضي.
ويتزامن ثاني أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
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