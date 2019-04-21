شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التصويت في اليوم الثاني للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر والان نبدء بالتفاصيل

استؤنفت اليوم عمليات التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الداخل، وذلك لليوم الثاني على التوالي بلجان الاقتراع البالغ عددها 13 ألفًا و919 لجانًا فرعية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الاستفتاء 61 مليون و344 ألفًا و503 ناخب، فيما يجري الاستفتاء تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضي.

ويتزامن ثاني أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثالث أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.