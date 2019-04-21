شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا لـ 160 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

أدان رئيس الوزراء السريلانكى رانيل ويكريمسينجه "الهجمات الجبانة" التى استهدفت كنائس وفنادق بالبلاد اليوم الأحد، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات إلى 160 قتيلا. ودعا ويكريمسينغه - حسبما نقلت قناة (سكاى نيوز) البريطانية فى نشرتها باللغة الانجليزية - الشعب السريلانكى إلى الحفاظ على وحدتهم وقوتهم فى ظل هذا الوقت العصيب، مناشدا المواطنين بتجنب الترويج للتقارير والتخمينات التى لم يتم التحقق من صحتها. وأكد ويكريمسينجه أن الحكومة السريلانكية تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف.

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