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انفجار جديد في سريلانكا

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الخليج 365/ بغداد
أعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، عن وقوع انفجار جديد قرب العاصمة كولومبو.

وقالت وكالة "رويترز" إن الانفجار السابع وقع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".

يذكر أن 160 شخصاً قتلوا وأصيب 360 آخرين جراء سلسلة انفجارات استهدفت، اليوم الأحد، فنادق وكنائس في سريلانكا.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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