انفجار جديد في سريلانكا

أعلنت الشرطة السريلانكية، الأحد، عن وقوع انفجار جديد قرب العاصمة كولومبو.
وقالت وكالة "رويترز" إن الانفجار السابع وقع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل، وفقاً لـ"سكاي نيوز عربية".
يذكر أن 160 شخصاً قتلوا وأصيب 360 آخرين جراء سلسلة انفجارات استهدفت، اليوم الأحد، فنادق وكنائس في سريلانكا.
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