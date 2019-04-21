"المجتمعات المسلمة" يدين الإرهاب الذي استهدف دور العبادة بسريلانكا

أدان المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، اليوم الأحد، بأشد العبارات، الاعتداءات الإرهابية التي وقعت، واستهدفت عددا من الكنائس والفنادق في العاصمة السريلانكية كولومبو.

وأعلن المجلس، في بيان، استنكاره الشديد للهجمات الإرهابية التي انتهكت حرمة دور العبادة وذهب ضحيتها أبرياء لا ذنب لهم، مطالبا بعدم السماح بأن تؤثر مثل هذه الاعتداءات الجبانة على مناخ الأمن والتعايش الذي تنعم به سريلانكا.

وجدد المجلس ثقته بالجهود التي تبذلها الحكومة السريلانكية للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة، مشيدا بتعاون جميع مكونات الشعب السريلانكي وتكاتفه لمواجهة الإرهاب الذي يستهدف وطنهم ومجتمعهم.

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وقدم المجلس تعازيه إلى حكومة وشعب سريلانكا في ضحايا الحادث الإرهابي، داعيا المولى عز وجل بأن يتغمدهم برحمته ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعلن مسؤولون من الشرطة والقطاع الصحي بسريلانكا أن تفجيرات وقعت في 3 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 156 شخصا وإصابة أكثر من 400، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.

ولم يتضح بعد إن كانت الهجمات على الفنادق قد أسقطت قتلى، في وقت ذكر مسؤولون أن 9 أجانب كانوا من بين القتلى.