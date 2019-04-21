بالصور.. صدمة وحزن لدى قساوسة سريلانكا بعد تفجيرات "عيد القيامة"

مشاعر من الصدمة والحزن سيطرت على السريلانكيين في احتفالاتهم بعيد القيامة المجيد، اليوم الأحد، أظهرتها لحظات بكاء قساوسة ورجال دين مسيحيين عقب سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس بالعاصمة كولومبو.

ونشرت كنيسة سانت سيباستيان صورا لدمار داخل الكنيسة على صفحتها بـ"فيسبوك" أظهرت أيضا دماء على المقاعد الخشبية والأرض وطلبت الكنيسة المساعدة من الناس.





وأعلن مسؤولون من الشرطة والقطاع الصحي بسريلانكا أن تفجيرات وقعت في 3 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة، اليوم الأحد، أسفرت عن مقتل 156 شخصا وإصابة أكثر من 400، في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.





ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إلى اجتماع مجلس الأمن الوطني في مقره في وقت لاحق اليوم.

وقال في تغريدة على تويتر: "أدين بشدة الهجمات الجبانة على شعبنا اليوم، أدعو كل المواطنين في سريلانكا إلى البقاء موحدين وأقوياء خلال هذه المحنة المأساوية".

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وأضاف رئيس الوزراء "أرجوكم تجنبوا نشر التقارير غير المؤكدة والتكهنات، الحكومة تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف".





ولاقى العمل الإرهابي إدانات واستنكارات دولية موسعة؛ إذ عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن إدانة واستنكار هذه الأعمال الإرهابية، مؤكدة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأيا كان مصدره ومنطلقاته.

من جانبه، قال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة: "نحن في موقف واحد مع سريلانكا وشعبها في هذه اللحظات الصعبة".





كما أدان الأردن التفجيرات الإرهابية التي وقعت في سريلانكا في عيد القيامة، مؤكدا تضامنه مع الحكومة والشعب السريلانكي.

وعلق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، على هجمات سيريلانكا قائلا: "لا أتصور آدميا قد يستهدف الآمنين يوم عيدهم، هؤلاء الإرهابيون تناقضت فطرتهم مع تعاليم كل الأديان".



