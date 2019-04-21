انت الان تتابع في بريطانيا.. اعتقال 715 شخصًا بسبب احتجاجات المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اعتقلت الشرطة البريطانية 715 شخصا منذ الإثنين الماضي على صلة باحتجاجات تغير المناخ في لندن، ووجهت الاتهام لـ28 آخرين. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم السبت دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المناخ البريطانية (تمرد الانقراض) أو(إيكستينكشن ريبيليون) تقود احتجاجات في لندن منذ يوم الإثنين الماضي، لمطالبة الحكومة البريطانية إعلان عزمها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول العام 2025، وحماية التنوع البيئي من الانقراض.

وأغلق المتظاهرون جسر (واترلو) الذي يعتبر أحد الممرات الرئيسية لعبور نهر التايمز بلندن، وسط تواجد أمني مكثف للشرطة.. فيما تمركزت مظاهرات أخرى في مناطق (ماربل آرتش)، وشارع (أوكسفورد) بالإضافة لسيرك بيكاديللي، وجميعها مناطق حيوية بالعاصمة البريطانية.في سياق متصل، قالت دراسة جديدة، إن الطقس المتطرف الذي

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