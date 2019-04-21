انت الان تتابع في بريطانيا.. اعتقال 715 شخصًا بسبب احتجاجات المناخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
اعتقلت الشرطة البريطانية 715 شخصا منذ الإثنين الماضي على صلة باحتجاجات تغير المناخ في لندن، ووجهت الاتهام لـ28 آخرين. ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها باللغة الانجليزية اليوم السبت دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة المناخ البريطانية (تمرد الانقراض) أو(إيكستينكشن ريبيليون) تقود احتجاجات في لندن منذ يوم الإثنين الماضي، لمطالبة الحكومة البريطانية إعلان عزمها تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى الصفر بحلول العام 2025، وحماية التنوع البيئي من الانقراض.
وأغلق المتظاهرون جسر (واترلو) الذي يعتبر أحد الممرات الرئيسية لعبور نهر التايمز بلندن، وسط تواجد أمني مكثف للشرطة.. فيما تمركزت مظاهرات أخرى في مناطق (ماربل آرتش)، وشارع (أوكسفورد) بالإضافة لسيرك بيكاديللي، وجميعها مناطق حيوية بالعاصمة البريطانية.في سياق متصل، قالت دراسة جديدة، إن الطقس المتطرف الذي
وأغلق المتظاهرون جسر (واترلو) الذي يعتبر أحد الممرات الرئيسية لعبور نهر التايمز بلندن، وسط تواجد أمني مكثف للشرطة.. فيما تمركزت مظاهرات أخرى في مناطق (ماربل آرتش)، وشارع (أوكسفورد) بالإضافة لسيرك بيكاديللي، وجميعها مناطق حيوية بالعاصمة البريطانية.
في سياق متصل، قالت دراسة جديدة، إن الطقس المتطرف الذي يأتي مع تغير المناخ أصبح الوضع الطبيعي الجديد، وهو أمر طبيعي لدرجة أن الناس لا يتحدثون عنه كثيرًا، وهذا يمكن أن يجعلهم أقل حماسًا لاتخاذ خطوات لمكافحة الاحترار العالمي.
وقام الباحثون بتحليل أكثر من 2 مليار منشور من مواقع التواصل الاجتماعي بين عامي 2014 و2016، ما وجدوه هو أنه عندما كانت درجات الحرارة غير معتادة في وقت معين من العام، كان الناس يعلقون عليها في البداية. (التفاصيل)
كانت هذه تفاصيل خبر في بريطانيا.. اعتقال 715 شخصًا بسبب احتجاجات المناخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.