تهم بالتحرش الجنسي تطال رئيس المحكمة العليا في الهند

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اتُهم كبير القضاة في الهند، رانجان جوجوي، بالتحرش الجنسي بموظفة سابقة في المحكمة العليا. وقدمت المرأة البالغة من العمر 35 عاما إفادة مكتوبة، زعمت فيها سوء سلوك القاضي معها، في حادثين منفصلين في أكتوبر من العام الماضي، بعد وقت قصير من تعيينه في منصبه. وقالت المرأة، إن عائلتها تعرضت لضغوط، بعد أن رفضت الاستجابة للقاضي. وأوضح بيان أن جوجوي، البالغ من العمر 64 عاما، "يرفض تماما الاتهامات الكاذبة والبذيئة"، ووصفها بأنها محاولة تهدف "لزعزعة استقرار القضاء"، بحسب "بي بي سي".

وقدمت المرأة ادعاءها في إفادة مكتوبة ممهورة بقسم الشرف، وأرسلت لقضاة المحكمة العليا.وفي إفادتها زعمت المرأة المتزوجة، التي لا يمكن ذكر اسمها بموجب القانون الهندي، أن سوء السلوك وقع يومي 10 و11 أكتوبر، في مكاتب بمقر إقامة جوجوي.وقالت إن جوجوي، "طوق خصري بذراعيه، ولمسني في جميع أجزاء جسدي" وضغط بجسده

وقدمت المرأة ادعاءها في إفادة مكتوبة ممهورة بقسم الشرف، وأرسلت لقضاة المحكمة العليا. وفي إفادتها زعمت المرأة المتزوجة، التي لا يمكن ذكر اسمها بموجب القانون الهندي، أن سوء السلوك وقع يومي 10 و11 أكتوبر، في مكاتب بمقر إقامة جوجوي. Advertisements وقالت إن جوجوي، "طوق خصري بذراعيه، ولمسني في جميع أجزاء جسدي" وضغط بجسده عليها، وعندما لم يتوقف، قالت إنها "أضطرت إلى دفعه بعيدا بيديها". وتقول المرأة، إن رئيس المحكمة العليا طلب منها، بعد ذلك، عدم ذكر ما حدث، مهددا إياها بالإضرار بعائلتها. وأضافت أنها نُقلت من مكان عملها ثلاث مرات، ثم أقيلت في ديسمبر الماضي، وتقول إن زوجها وشقيقها أوقفا عن العمل. وفي مارس الماضي، تقدم أحد سكان مدينة "جاجار" بشكوى، زعم فيها أن تلك المرأة أخذت منه أموالا، كرشوة مقابل حصوله على وظيفة في المحكمة.

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