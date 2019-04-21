انت الان تتابع يتصدر المرشحين.. لماذا يعادي الديمقراطيون «ساندرز»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

النخبة الديمقراطية وكبار المانحين، يريدون الحفاظ على أجندته السياسية بدون تغيير قد يهدد مصالح كبار رجال الأعمال، بمعنى آخر هم لا يريدون سوى إقصاء دونالد ترامب من منصبه.

يبدو أن السيناتور اليساري السبعيني بيرني ساندرز لا يمثل مشكلة لدونالد ترامب وحزبه الجمهوري فقط، بل يؤرق صعوده المحتمل كمرشحٍ عن الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة القادمة في عام 2020، نخبة الحزب الديمقراطي وكبار المانحين فيه كذلك، حيث ذكر تحليل أورده موقع "جاكوبين" الأمريكي أن هؤلاء الأخيرين لا يخشون خسارة ساندرز أمام ترامب، بل بالأحرى يخشون فوزه هو. ويضيف التحليل أنه في انتخابات عام 2016، كان الاعتراض الأكثر صخبا من قِبَل قادة الحزب الديمقراطي البارزين على ترشيح سيناتور ولاية فيرمونت المستقل، تحت لافتة الحزب هو مدى فرصه في هزيمة ترامب.

وادعى جيش من المحللين والنقاد والمسئولين التابعين للحزب أن ساندرز لا يمكنه الفوز في أي انتخابات ضد ترامب، أو أي مرشح جمهوري آخر، لا سيما بالمقارنة مع هيلاري كلينتون والتي باستطاعتها هزيمته بامتياز، ويذكر التحليل بأن مؤيدي هذه الرواية كانوا يهملون وجود أدلة كثيرة تشير إلى عكس روايتهم تماماً، سواء حجم

وادعى جيش من المحللين والنقاد والمسئولين التابعين للحزب أن ساندرز لا يمكنه الفوز في أي انتخابات ضد ترامب، أو أي مرشح جمهوري آخر، لا سيما بالمقارنة مع هيلاري كلينتون والتي باستطاعتها هزيمته بامتياز، ويذكر التحليل بأن مؤيدي هذه الرواية كانوا يهملون وجود أدلة كثيرة تشير إلى عكس روايتهم تماماً، سواء حجم الحشود المؤيدة لساندرز، والحماس والحركية التي يتمتعون بها، فضلا عن طوفان استطلاعات الرأي التي أشارت إلى أن هناك احتمالات حقيقية لخسارة كلينتون ضد أي مرشح جمهوري. ويواصل التحليل، بأنه من الممكن أن يكون ذلك سوء تقدير منهم في الماضي، لكن ماذا عن الانتخابات القادمة؟ والتي دخل ساندرز فيها بقوة لا يمكنهم إنكارها أو غض الطرف عنها، ففي استطلاع للرأي أجرته هذا الأسبوع كلية إيمرسون تصدر ساندرز جميع المرشحين المحتملين الآخرين عن الحزب الديمقراطي، حيث حل في المقدمة بنسبة بلغت 29% متفوقا على جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما الذي حقق نسبة قوامها 24%. هذا إلى جانب حملات جمع التبرعات والتي يتفوق فيها ساندرز كذلك، وكشفت حملته عن عدد هائل من المساهمات من صغار المانحين والمتبرعين، وأخيرا كانت إطلالته على شبكة فوكس نيوز الإخبارية المقربة من الجمهوريين، حيث أبانَ ساندرز قدرة عالية على إيصال رسالته حتى داخل أوساط معادية له، وقال التحليل إن ذلك الظهور الناجح يزيد من الانطباع العام حول الرجل. وبرغم المؤشرات الإيجابية التي يحققها، إلا أن العداء الديمقراطي للرجل لا يزال مستمرا، حيث ينقل التحليل عن تقرير أوردته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن المؤامرات ضد الاشتراكي السبعيني قد بدأت بالفعل داخل الحزب، إذ بدأت مؤسسة الحزب تلوك نفس الكلام القديم، مدعومة ببعض من كبار المانحين والممولين. Advertisements يشير تقرير الصحيفة الأمريكية إلى تنظيم ممول الحزب لفترة طويلة، بيرنارد شوارتز، عدداً من حفلات العشاء غير المعلن عنها سابقا، في نيويورك وواشنطن، والتي حضرها منتمون للحزب من الوسطيين ويسار الوسط أمثال رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية، وتيري ماكوليف حاكم ولاية فرجينيا السابق، وخلال تلك العشاءات المختلفة تمت مناقشة التهديدات التي يمثلها الصعود الهائل لنجم ساندرز على فرص الديمقراطيين في هزيمة ترامب، وهو الصعود الذي أنتج حملة داخل الديمقراطيين اختارت شعار "أوقفوا ساندرز" كعنوان لها. وقال ديفيد بروك وهو صحفي مقرب من الحزب الديمقراطي، إنه أجرى مناقشات مع نشطاء آخرين داخل الحزب حول الحملة المناهضة لساندرز، والتي يعتقد أنها لا بد من أن تبدأ عاجلاً غير آجل، وأضاف كذلك "هناك إدراك متزايد بأنه يمكن لساندرز أن يفوز بترشيح الحزب، أو على الأقل يبقى لفترة طويلة بحيث يضر بالفائز النهائي". وأردف بروك "لقد طُرح سؤال بيرني في كل تجمعات جمع التبرعات التي حضرتها". وصرح أحد المانحين الرئيسيين للحزب وهو ستيفن راتنر بأن الموضوع تمت مناقشته بين القادة الديمقراطيين من غير نتيجة تذكر، وأنه سيكون من الصعب عليهم إيقافه. يختتم تحليل "جاكوبين" بتأكيده على أن النخبة الديمقراطية، وكبار المانحين في الحزب، يريدون الحفاظ على أجندته السياسية بدون تغيير قد يهدد مصالح كبار رجال الأعمال، بمعنى آخر هم لا يريدون سوى إقصاء دونالد ترامب من منصبه. ويردف أن الحزب لطالما احتضن الشركات الأمريكية الكبرى، سواء عمالقة التأمين الصحي، أو شركات الأسلحة، وغيرها، وبيرني ساندرز يمثل تهديدا واضحا لرؤيتهم السياسية ومصالحهم. اقرأ أيضا: ساندرز ينافس ترامب على أصوات مؤيديه.. هل يستطيع؟

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر يتصدر المرشحين.. لماذا يعادي الديمقراطيون «ساندرز»؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.