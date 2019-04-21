ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الـ 93

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ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

تحتفل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، اليوم الأحد بعيد ميلادها الثالث والتسعين، ومن المتوقع أن تكون رئيسة الوزراء تيريزا ماي في طليعة المهنئين.

ومن المتوقع أن تنضم الملكة، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 67 عامًا، إلى قداس في كنيسة سان جورج الملكية داخل قلعة وندسور في عيد ميلادها، الذي يتزامن هذا العام مع أحد الفصح.

وتتضمن خطط الاحتفال عرضا عسكريا ظهر الاثنين (1100 بتوقيت جرينتش) حيث ستطلق المدفعية 41 طلقة تحية للملكة في حديقة هايد بارك القريبة من قصر باكنجهام، المقر الرئيسي للملكة في لندن.

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وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد أشادت في رسالة عيد الميلاد العام الماضي، بـ "خدمة وتفاني وإخلاص الملكة" في رئاسة رابطة دول الكومنولث، التي تقودها بريطانيا وتضم في عضويتها 53 دولة، منذ عام .1952

ويصادف اليوم الأحد التاريخ الفعلي لميلاد الملكة، في الوقت الذي يتم فيه التخطيط لمزيد من الفعاليات في حزيران/يونيو المقبل للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي.

ولدت الملكة إليزابيث عام 1926، واعتلت العرش في عام 1952 في سن الخامسة والعشرين. وفي عام 2015، تفوقت على جدتها الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لستة عقود في الفترة ما بين عامي 1837 و1901 .