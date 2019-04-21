الان تتابع شرطة سريلانكا: انفجار سابع قرب العاصمة كولومبو والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت شرطة سريلانكا، منذ قليل، عن وقوع انفجار سابع بأحد فنادق العاصمة كولومبو، سقط على إثره قتيلان على الأقل.

وقتل ما لا يقل عن 156 شخصا وأصيب المئات في سريلانكا من جراء سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس كانت تقيم قداس عيد الفصح صباح الأحد، بحسب ما أعلنت الشرطة.

Advertisements

ووقعت الانفجارات في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة، إضافة إلى كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا (الشرق). كما شهدت 3 فنادق فخمة تفجيرات متزامنة.

وقتل شخص على الأقل في فندق “سينامون غراند هوتيل” القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضح مسؤول في الفندق لوكالة “فرانس برس”، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مطعم. وقالت الشرطة إن الهجمات الستة خلفت 156 قتيلا بينهم 35 أجنبيا، فيما تشير تقارير محلية إلى أن الحصيلة ما تزال مرشحة للارتفاع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة سريلانكا: انفجار سابع قرب العاصمة كولومبو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.