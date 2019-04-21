الجزائر: إعفاء مدير جهاز الأمن الداخلي عبد القادر بوهدبة

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365:

أعفي الجنرال الجزائري عبد القادر بوهدبة، اليوم، من منصبه كمدير لجهاز الأمن الداخلي، وتقرر تعيين الجنرال واسيني بوعزة خلفا له.

وتشهد الجزائر احتجاجات واسعة ضد الحكومة، ولا سيما بعد إعلان انتهاء ولاية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.