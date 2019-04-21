التحالف ينجح في إعادة أهالي قرى وادي آل أبو جبارة في محافظة صعدة إلى منازلهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة

نجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في إعادة سكان قرى وادي آل أبو جبارة بمحافظة صعدة إلى مناطقهم ومنازلهم بعد طرد مليشيا الحوثي الإرهابية منها.

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ويأتي هذا الإنجاز بعد نجاحات عسكرية حققتها الشرعية بدعم التحالف في تحرير عدد من المناطق في محافظة صعدة من سيطرة المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وكلفت قيادة القوات المشتركة وفداً مختصاً للإشراف على عودة المواطنين ومتابعة وتسهيل إجراءاتهم .

من جهتهم وجّه مواطنو (12) قريةً في المنطقة شكرهم للتحالف بقيادة السعودية على تأمين إعادتهم لمناطقهم بعد أن دمرتها المليشيات الحوثية وعاثت فيها فساداً وتخريباً كعادتها في كل منطقةٍ تصل إليها.