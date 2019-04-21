زورن: روسيا تشكل تهديدا للسلام في أوروبا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رئيس أركان الجيش الألماني الجنرال إيبرهارد زورن إن روسيا تشكل «تهديدا كبيرا» للسلام في أوروبا.

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وفي تصريحات صحفية نشرت أمس، قال «بالنسبة لأوروبا، الحقائق تتحدث عن نفسها»، وأشار إلى احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم، والوضع في شرق أوكرانيا وتسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا وتعليق روسيا مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى.

وتابع زورن إن هناك حاجة إلى بذل جهود جديدة فيما يتعلق بمعاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، قائلا «إذا انتهت هذه الاتفاقية تماما، سأشعر بالقلق إزاء كيفية المضي قدما بالنسبة للصواريخ متوسطة المدى».

وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى استحداث آلية مراقبة جديدة، وشدد على أن هذه الآلية الجديدة ستحتاج إلى كل اللاعبين الكبار، وخاصة روسيا والولايات المتحدة والصين.