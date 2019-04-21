ميركل مرشحة لتولي منصب أوروبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بروكسل

ذكر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أن تولي أنجيلا ميركل منصبا على المستوى الأوروبي عقب انتهاء ولايتها كمستشارة لألمانيا أمر وارد.

وقال يونكر في تصريحات لصحف مجموعة «فونكه» الألمانية الإعلامية الصادرة أمس «لا يمكنني تصور أن تصبح أنجيلا ميركل في طي النسيان، إنها ليست مجرد شخص محترم، بل بمثابة عمل فني شامل جدير بالحب».

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وفي إشارة إلى إمكانية تولي ميركل أحد المناصب داخل الاتحاد الأوروبي، قال يونكر «ستكون ذات كفاءة عالية في ذلك»، مشيرا في المقابل إلى أن الفترة التشريعية الحالية في ألمانيا تنتهي عام 2021.

وتدور تكهنات على نحو مستمر بشأن تولي ميركل منصبا في بروكسل، إلا أن المستشارة قالت من قبل إنها لا تسعى لأي مناصب سياسية أخرى، وعقب انتخابات البرلمان الأوروبي في نهاية مايو المقبل، ستشغل قيادة جديدة منصب يونكر، وكذلك الحال بالنسبة لمنصب دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي.

ودعا يونكر إلى أن يقترح الحزب الأقوى في البرلمان الأوروبي رئيس المفوضية الجديد، وقال «أنا مؤيد كبير لنموذج المرشح الأبرز».