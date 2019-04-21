برهان: نعمل على استكمال مطالب الشعب السوداني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ الخرطوم

أكد رئيس المجلس الانتقالي العسكري السوداني الفريق أول عبدالفتاح برهان أنه يعمل حاليا على استكمال مطالب جماهير الشعب السوداني وأهداف الثورة، وقال لصحيفة «الجريدة» السودانية في عددها الصادر أمس «إنهم جاؤوا من أجل الشعب وإكمال مطالب ثورته خاصة مطالب المعتصمين في محيط القيادة».

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وكان الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار عبدالمحمود أبوالثوار دعا خلال خطبة الجمعة أمس الأول، المجلس العسكري الانتقالي للوفاء بما وعد به من تسليم السلطة لحكومة مدنية، موضحا أن ما قدمه المجلس من انحياز لرغبة الشعب عمل نبيل حقن به الدماء ودرأ به الفتنة.

وطالب الثوار وممثليهم في تحالف الحرية والتغيير بوحدة الصف واتفاق الكلمة والابتعاد عن المحاصصة، مشددا على أن هذا هو الضامن لنجاح مخرجات الثورة وإخراج السودان من محنته وترتيب الفترة الانتقالية بما يحقق مصلحة السودان.

ويعلن تجمع المدنيين السودانيين اليوم الأسماء المختارة لقيادة مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية بالدولة خلال المرحلة الانتقالية، وقال «إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بأرض الاعتصام يعلن فيه تصوره للمرحلة الانتقالية».