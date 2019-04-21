شكرا لقرائتكم إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت مصادر "للعربية"، الأحد، إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض. وأكد مراسل العربية، مقتل 3 مهاجمين حسب الأنباء الأولية.

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