شكرا لقرائتكم الحديدة.. "الحوثي" تخرق الهدنة مجددا وتحشد مقاتليها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - جددت ميليشيات الحوثي خروقها للهدنة بقصف مواقع قوات العمالقة والمقاومة شرق مدينة الصالح وفي مثلث كيلو 16 شرق المدينة ومديرية الدريهمي جنوب المحافظة الحديدة.

وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات قصفت بمدفعية الهاون وصواريخ حرارية والأسلحة الرشاشة مواقع القوات المشتركة في عدة أنحاء بمنطقة الساحل الغربي جنوب الحديدة.

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وأكدت المصادر أن الحوثيين يواصلون حشد المزيد من المقاتلين والآليات العسكرية إلى الحديدة في إطار التصعيد العسكري حيث استقدمت قوات ومعدات عسكرية جديدة وأسلحة ثقيلة إلى منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا وفي المرتفعات الشرقية والشمالية لمديرية حيس.

هذا وفي وقت سابق، منعت ميليشيا الحوثي الانقلابية، السبت، دخول قافلة إغاثية مقدمة من تحالف دعم الشرعية في اليمن، للمواطنين المتبقين في مدينة الدريهمي جنوب الحديدة، والذين تمنعهم المليشيات من الخروج إلى المناطق الآمنة وتتخذهم دروعاً بشرية.

وأفادت مصادر محلية، بأن ميليشيات الحوثي أطلقت نيران أسلحتها على قافلة إغاثية سيرها الهلال الأحمر الإماراتي كانت في طريقها للمواطنين الذين يحتجزهم مسلحوها في الأحياء المتبقية تحت سيطرتهم بمديرية الدريهمي بالحديدة، مهددة كل من سيحاول الخروج لتلقي المعونات الغذائية بالقتل.