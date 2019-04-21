الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الـ93

اسماء السيد - لندن: تحتفل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الثالث والتسعين.

ويصادف اليوم الأحد التاريخ الفعلي لميلاد الملكة، ويتم التخطيط لمزيد من الفعاليات في يونيو المقبل للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي.

من المتوقع أن تنضم الملكة إليزابيث، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 67 عاماً، إلى قداس في كنيسة سان جورج الملكية داخل قلعة وندسور في عيد ميلادها، الذي يتزامن هذا العام مع أحد الفصح.

وتتضمن خطط الاحتفال عرضاً عسكرياً ظهر الاثنين، حيث ستطلق المدفعية 41 طلقة تحية للملكة في حديقة هايد بارك القريبة من قصر باكنغهام، المقر الرئيسي للملكة في لندن.

وولدت الملكة إليزابيث عام 1926، واعتلت العرش في عام 1952 في سن الخامسة والعشرين. وفي عام 2015، تفوقت على جدتها الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لستة عقود في الفترة ما بين عامي 1837 و1901 .

