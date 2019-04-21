اسماء السيد - لندن: تحتفل ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأحد، بعيد ميلادها الثالث والتسعين.
ويصادف اليوم الأحد التاريخ الفعلي لميلاد الملكة، ويتم التخطيط لمزيد من الفعاليات في يونيو المقبل للاحتفال بعيد ميلادها الرسمي.
من المتوقع أن تنضم الملكة إليزابيث، التي حكمت بريطانيا لأكثر من 67 عاماً، إلى قداس في كنيسة سان جورج الملكية داخل قلعة وندسور في عيد ميلادها، الذي يتزامن هذا العام مع أحد الفصح.
وتتضمن خطط الاحتفال عرضاً عسكرياً ظهر الاثنين، حيث ستطلق المدفعية 41 طلقة تحية للملكة في حديقة هايد بارك القريبة من قصر باكنغهام، المقر الرئيسي للملكة في لندن.
وولدت الملكة إليزابيث عام 1926، واعتلت العرش في عام 1952 في سن الخامسة والعشرين. وفي عام 2015، تفوقت على جدتها الملكة فيكتوريا التي جلست على العرش لستة عقود في الفترة ما بين عامي 1837 و1901 .
كانت هذه تفاصيل خبر الملكة إليزابيث الثانية تحتفل بعيد ميلادها الـ93 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.