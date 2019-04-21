دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي أسباب قاطعة تجعل الطائرات لا تطير فوق التبت

الجبال في التبت شاهقة جداً. فجبل ايفرست على الحدود بين نيبال والتبت. هناك العديد من الجبال فوق 20000 قدم فوق مستوى سطح البحر وبالرغم من أن معظم الطائرات التجارية يمكن أن تطير أعلى من الجبال، إلا أنه لا يزال من المحتمل أن تصطدم بالجبال.

© alqiyady أسباب قاطعة تجعل الطائرات لا تطير فوق التبتفي حالات الطوارئ لايوجد مكان يمكن الطائرة من الهبوط فيه فالمنطقة مكتظة بالجبال. إذا فقدت الطائرة ضغط المقصورة، فإن الإجراء العام هو النزول إلى الارتفاع باستخدام الأكسجين القابل للتنفس. إذا حدث هذا في التبت، فهناك فرصة جيدة لأن تصطدم بالجبال. إذا فقدت الطائرة محركاً، فإن معظم إجراءات الانجراف تتطلب نزولًا إلى حوالي 20.000 قدم. في هذا الارتفاع، سوف تصطدم بالجبال. لا توجد مدن في هضبة التبت أو حولها. لذلك ليست هناك ضرورة للسفر فوق التبت. المطبات والاضطرابات في الأجواء. هناك احتمالية كبيرة لاضطرابات عنيفة بسبب جبال الهيمالايا والتي قد تسبب اصطدم بالجبال.

بالصور: جبال الهملايا بين الأسطورة والجمال alqiyady 1 بالصور: جبال الهملايا بين الأسطورة والجمال

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