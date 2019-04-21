شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. توافد المئات من العاملين والمسافرين بلجنة مطار القاهرة لليوم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الأحد، استمرار توافد المئات من الركاب المسافرين والعاملين بقطاع الطيران المدني والعاملين بالشركات التابعة للوزارة لليوم الثاني علي التوالي، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وشهدت اللجان الانتخابية بصالة 1 ومبني الصالة الموسمية بمطارالقاهرة الدولي، تواجدًا أمنًيا مكثفًا من قوات الشرطة تحت قيادة اللواء أيمن عبد الفتاح وكيل الأمن بشرطة ميناء القاهرة الجوي، وقوات الجيش والشرطة لتأمينها ووضع حواجز مرورية في حرم اللجان التصويت.

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وقام اللواء طيار أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى بتفقد اللجان الانتخابية وسط حشد كبير من المواطنين لمتابعة سير العمل داخل لجان التصويت وإزالة أى عقبات.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزى، لجنتين مجهزتين بشتى وسائل الراحة، لتصويت العاملين والركاب المسافرين والقادمين، أحدهما أمام مبنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، والثانية أمام الصالة الموسمية للحج والعمرة مباشرة الواقعة بجوار مبني الركاب 3، للتيسير على الركاب والعاملين للإدلاء بأصواتهم، وأعلنت شركة الميناء، أنها ستقوم بتوفير أوتوبيسات مجانية لنقل الركاب والعاملين التي ترغب في التصويت.