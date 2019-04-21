شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالى.. طوابير فى لجان الاستفتاء بعين شمس.. والشباب يتصدرون المشهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لليوم الثاني علي التوالي، تشهد لجان منطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، والمخصصة للاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، توافد المواطنون من الفئات العمرية المختلفة.

وقال النائب ثروت بخيت، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، إن مواطنى الدائرة حرصوا علي التوافد منذ صباح الباكر، في ثاني أيام الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، لتواصل "عين شمس" الإقبال الكثيف الذي بدأته أمس السبت بطوابير الناخبين أمام اللجان المختلفة.

وأشار بخيت، إلي المشاركة الواسعة للشباب في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لاسيما في دائرة عين شمس، مشيراً إلي أن عيد الأقباط " أحد السعف" لم يمنع المسيحين من الخروج والمشاركة بقوه، لاسيما الشابات والشباب منهم، موجهاً التحية والتهنئة لهم.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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