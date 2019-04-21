النائب عمر وطنى: المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء رسالة قوية للمتربصين بمصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رسالة قوية أرسلها المصريون فى الداخل والخارج لحرصهم على تحقيق الاستقرار والتنمية، ورفضا للدعوات المشبوهة التى أطلقها الدول والجماعات المتربصة و المعادية لمصر، بهدف تشويه الاستفتاء.
وأضاف وطنى، لـ"الخليج 365"، أن محاولات التشوية كانت كثيرة سواء باستغلال الظروف الاقتصادية أو السياسية، إلا أن المشاركة الفعالة حتى الآن دحضت كل المحاولات الرامية لتشويه سمعة مصر، مؤكدا أن نواب الزاوية والشرابية قد نظموا مسيرة أمس لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والتى كان لها مردودا واسعا، موضحا أن الاستفتاء على الدستور، يأتى فى مرحلة حاسمة بالنسبة للمصريين لاستكمال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ، فى بناء مؤسسات الدول واستكمال أهداف الثورتين.
وأشار وطنى، إلى أن الاستفتاء الدستورى يأتى فى ظروف دقيقة إقليميًا ودوليًا، تستوجب الانتباه والتكاتف لدعم استكمال مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة، وبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة الشعب فى 25 يناير و30 يونيو، التى تنتهى إلى بناء دولة مدنية دستورية حديثة دولة المواطنة والقانون.
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
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