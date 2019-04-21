شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عمر وطنى: المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء رسالة قوية للمتربصين بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الشرابية والزاوية الحمراء، إن المشاركة ‏الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رسالة قوية أرسلها المصريون فى الداخل والخارج لحرصهم على تحقيق ‏الاستقرار والتنمية، ورفضا للدعوات المشبوهة التى أطلقها الدول والجماعات المتربصة و المعادية لمصر، بهدف تشويه ‏الاستفتاء.‏

وأضاف وطنى، لـ"الخليج 365"، أن محاولات التشوية كانت كثيرة سواء باستغلال الظروف الاقتصادية أو السياسية، إلا أن ‏المشاركة الفعالة حتى الآن دحضت كل المحاولات الرامية لتشويه سمعة مصر، مؤكدا أن نواب الزاوية والشرابية قد نظموا ‏مسيرة أمس لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية، والتى كان لها مردودا واسعا، موضحا أن الاستفتاء على الدستور، يأتى ‏فى مرحلة حاسمة بالنسبة للمصريين لاستكمال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو ، فى بناء مؤسسات الدول واستكمال أهداف ‏الثورتين. ‏

وأشار وطنى، إلى أن الاستفتاء الدستورى يأتى فى ظروف دقيقة إقليميًا ودوليًا، تستوجب الانتباه والتكاتف لدعم استكمال مرحلة ‏الانتقال من الثورة إلى الدولة، وبناء مؤسسات الدولة وتفعيلها، لتحقيق الأهداف التى قامت من أجلها ثورة الشعب فى 25 يناير ‏و30 يونيو، التى تنتهى إلى بناء دولة مدنية دستورية حديثة دولة المواطنة والقانون.‏

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على ‏الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من ‏التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.‏

Advertisements

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت ‏والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.‏

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع ‏والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن ‏أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.‏