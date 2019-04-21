شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى..عمليات الحكومة تتابع عبر الفيديو كونفرانس الاستفتاء بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غرفة العمليات المركزية للحكومة، في اليوم الثاني للاستفتاء علي التعديلات الدستورية ، مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس سير عملية الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بمختلف المحافظات، وذلك في إطار دور الحكومة لتوفير الدعم اللوجستي أثناء التصويت.

وكانت الحكومة قد دعت المصريين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحرية كاملة.

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