الحاجة نعمات لـ السيسي: نفسي أقابلك وأقعد معاك قبل ما أموت

صدى البلد - عبد العزيز جمال



شاركت الحاجة نعمات عبد المنعم عبد الحميد المسنة التي تعدى عمرها الـ 80 عاما، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنتها بشبرا الخيمة، رغم عدم قدرتها على السير وجلوسها على كرسي متحرك.

وقالت الحاجة نعمات لصدى البلد: "عملت علامة صح للريس عشان يكمل المسيرة، مكناش نحلم بريس زيه يرجع لنا الأمن والأمان".

وتابعت قائلة: "الناس قابلوني أحسن مقابلة والقاضي قام وقفلي وشايلنى من على الأرض شيل"، موجهة رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي: "أنا نفسي أقابلك وأقعد معاك ياريس قبل ما أموت".

وأعلن الدكتور علاء عبد...