6 تفجيرات تهز سيريلانكا ثلاث كنائس وثلاثة فنادق والضحايا تخطوا 138

البيان
قضى ما لا يقل عن 138 شخصا في سلسلة الاعتداءات التي استهدفت الأحد ثلاث كنائس وثلاثة فنادق في سيريلانكا، بحسب حصيلة جديدة أعلنها مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس.
وندد رئيس الوزراء رانيل ويكريسيمينغي في حسابه على تويتر بـ"هجمات جبانة"، فيما أحصت السلطات حتى الآن 45 قتيلا بينهم تسعة أجانب في العاصمة كولومبو و67 في نيغومبو إلى الشمال و25 في باتيكالوا في شرق البلاد.
ووقع انفجاران في كنيسة سانت أنتوني بكولومبو وكنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو إلى شمال العاصمة.
وأصيب ما لا يقل عن 160 شخصا في الاعتداء على كنيسة سانت...
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