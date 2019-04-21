وزارة المالية تبدأ صرف مرتبات أبريل للعاملين بالدولة غدًا الاثنين

اليوم السابع - كتب - أحمد يعقوب
تبدأ وزارة صرف مرتبات وأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بما فيها المحول على البنوك والخاصة للشهر الحالى - أبريل 2019، غدًا الاثنين، بدلا من المواعيد المعتادة شهريًا التى تحدد موعد الصرف في الفترة من 24 إلى 28 من كل شهر
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى حوار خاص مع "اليوم السابع" أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، خلال اجتماعات الربيع، أن الحكومة المصرية، "تعمل وزارة المالية على التسهيل على موظفى الدولة فى عمليات صرف المرتبات لأكثر من...
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