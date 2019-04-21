​انطلاق اليوم الثاني من استفتاء التعديلات الدستورية بالداخل

- القاهرة- مصراوي:

انطلقت صباح اليوم، عملية تصويت المصريين بالداخل في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، لليوم الثاني، وتستمر حتى غدًا الاثنين، عبر الاقتراع السري المباشر، ويحق التصويت لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وفتحت لجان التصويت بمحافظات الجمهورية، أبوابها لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من...