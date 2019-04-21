نتانياهو يبدأ اليوم مشاورات تشكيل حكومته الجديدة

يبدأ بنيامين نتانياهو زعيم حزب "الليكود" اليوم مشاورات تشكيل حكومته الجديدة بعد أن كلفه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بتشكيل حكومة الكنيست الـ 21، وحصوله على توصية من الأحزاب بشأن ذلك على حساب منافسه بيني غانتس زعيم حزب أزرق- أبيض.
وسيلتقي نتانياهو برفقة ياريف ليفين عند الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم، أفيغدور ليبرمان وقادة حزبه "إسرائيل بيتنا" لبدء المشاورات بينهم بشأن انضمام حزب الأخير للائتلاف الحكومي الجديد.
وسيواجه نتانياهو صعوبات جمة في تشكيل الائتلاف الحكومي خاصةً في ظل الخلافات بين ليبرمان وقادة أحزاب الحريديم الذين يسعون لرفض قانون التجنيد بصيغته الأخيرة التي فجرت الخلافات في الائتلاف السابق وأدت لانتخابات مبكرة.
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