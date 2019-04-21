نحو 6 آلاف إسرائيلي يموتون سنويا أثناء العلاج بمستشفياتهم

أظهرت إحصائية لوزارة الصحة الإسرائيلية، نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن نحو 6 آلاف إسرائيلي يموتون سنويا أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات مختلفة داخل إسرائيل. وبحسب الإحصائية فإن التقديرات تشير إلى أن ما بين 4 إلى 6 آلاف إسرائيلي يموتون بسبب التلوث وإصابتهم بالبكتيريا، والالتهابات المختلفة الناجمة عن ذلك التلوث.
ولفتت الصحيفة الى إن هؤلاء يموتون بسبب الالتهابات المكتسبة نتيجة الإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في المستشفيات. وأشارت إلى أن هذا العدد أكبر من عدد الوفيات في حوادث الطرق والحروب مجتمعة.
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