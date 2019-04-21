نحو 6 آلاف إسرائيلي يموتون سنويا أثناء العلاج بمستشفياتهم

أظهرت إحصائية ل​وزارة الصحة​ ال​إسرائيل​ية، نشرتها صحيفة "​يديعوت أحرونوت​"، أن نحو 6 آلاف إسرائيلي يموتون سنويا أثناء تلقيهم العلاج في مستشفيات مختلفة داخل إسرائيل. وبحسب الإحصائية فإن التقديرات تشير إلى أن ما بين 4 إلى 6 آلاف إسرائيلي يموتون بسبب التلوث وإصابتهم بالبكتيريا، والالتهابات المختلفة الناجمة عن ذلك التلوث.

ولفتت الصحيفة الى إن هؤلاء يموتون بسبب الالتهابات المكتسبة نتيجة الإصابة بالبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في ​المستشفيات​. وأشارت إلى أن هذا العدد أكبر من عدد الوفيات في حوادث الطرق والحروب مجتمعة.