رويترز: أنباء عن انفجار سابع قرب العاصمة السريلانكية

أفادت وكالة "رويترز" عن أنباء بوقوع ​انفجار​ سابع قرب العاصمة السريلانكية ووقع قتيلين.

وفي وقت سابق كشف مصدر في الشرطة السريلانكية عن ارتفاع عدد قتلى التفجيرات إلى 156 بينهم 35 أجنبيا.

وكان مصدر سابق أوضح أن 45 شخصا على الأقل قتلوا في العاصمة حيث استهدفت ثلاثة فنادق وكنيسة. كما قتل 67 شخصا في كنيسة سانت سيباستيان في بلدة نيغومبو الوقعة في شمال العاصمة، فيما قضى 25 آخرون في كنيسة في باتيكالوا بشرق الجزيرة.